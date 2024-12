Dezembro Verde: ação incentiva a adoção responsável e o combate ao abandono de animais

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), promoveu no último sábado (14) ação no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, em alusão à campanha Dezembro Verde. O objetivo foi conscientizar a população sobre a adoção responsável e combater o abandono e maus-tratos a animais.

Este mês foi escolhido para a campanha por sua proximidade com o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, celebrado em 10 de dezembro. Criada no Ceará em 2015, a campanha “Dezembro Verde” tem ganhado força em vários estados por meio de ações e leis voltadas à proteção animal. Estatísticas mostram que dezembro é o mês com maior índice de abandono de animais, o que reforça a importância da iniciativa.

Durante o evento, diversas atividades chamaram a atenção do público, como a atuação do Castramóvel, serviço itinerante que ofereceu microchipagem, testes de leishmaniose e vacinação antirrábica para animais de estimação. Outro momento marcante foi o Desfile de Animais, no qual cães resgatados do abandono subiram a escada rolante do shopping conduzidos por protetores segurando placas de conscientização.

Também foi lançado no evento a Delegacia Virtual Animal, uma funcionalidade no site da Delegacia Virtual Integrada (Devir), que permite aos cidadãos registrarem denúncias relacionadas à proteção animal sem sair de casa. A ferramenta visa facilitar o registro de ocorrências e agilizar as respostas às situações de maus-tratos ou abandono.

Outras ações incluíram uma feira de adoção de pets, onde animais resgatados encontraram novos lares; orientações sobre cuidados responsáveis com os animais; um encontro com mascotes, promovendo interação e aprendizado; e a vermifugação gratuita oferecida pelo Hospital Vet Saúde.

Carlos Eduardo Rodrigues, titular da Suprova, destacou a importância de realizar o evento em um espaço movimentado como o shopping. “O shopping é um local de lazer onde podemos conversar com muitas pessoas e conscientizá-las sobre a responsabilidade de ter um animal. Quem escolhe adotar deve entender que o animal estará sob seus cuidados e que o abandono é crime, com pena de dois a cinco anos de prisão. Estar aqui é uma oportunidade de educar a população e reforçar nossa luta contra esse crime”, afirmou.

Secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, também esteve presente e elogiou o trabalho da Suprova. “A Suprova é uma das superintendências mais atuantes da Setesc, e ações como esta são fundamentais para criar consciência sobre o combate ao abandono e aos maus-tratos. Além disso, ver quase todos os animais disponíveis para adoção encontrarem novos lares é emocionante. O trabalho contínuo da Suprova, como a castração em massa prevista para julho e o apoio às protetoras, mostra o comprometimento com uma política pública sólida e efetiva”, comentou o secretário.

O cabo Tiago Santos Martins, da Polícia Militar Ambiental e do Projeto Florestinha, participou do evento reforçando a necessidade de prevenção. “O abandono e os maus-tratos são os crimes mais comuns contra animais domésticos. Muitas vezes, as pessoas adotam sem entender a responsabilidade envolvida. O trabalho de conscientização, como o de hoje, é essencial para evitar novas ocorrências”, afirmou.

Cristina Pires de Araújo, veterinária do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), destacou o impacto das ações realizadas pela instituição. “Recebemos entre 400 e 600 denúncias de maus-tratos por mês. Nosso trabalho inclui visitas educativas e microchipagem, que ajuda a identificar animais e seus tutores, reduzindo os índices de abandono. Em dezembro, começamos a oferecer vagas presenciais para castração gratuita de felinos, com cinco procedimentos diários. É uma iniciativa importante para o controle populacional”, explicou.

A protetora independente Carla Patrícia Marques também participou, ajudando na adoção de animais resgatados. “As protetoras, muitas vezes, acabam acumulando animais pela dificuldade em encontrar adotantes. Este evento é essencial para promover a adoção e oferecer aos bichinhos um lar digno e seguro”, comentou.

O evento contou com histórias emocionantes, como a de Jennifer da Silva, que decidiu adotar um cãozinho ao visitar o shopping. “Minha filha Cecília se encantou por um cachorrinho, e decidimos levá-lo para casa. Eles precisam de um lar e de cuidados, e para nós é uma alegria adotá-los”, relatou.

Alice Barbosa Diniz, de apenas sete anos, também participou do evento e fez questão de adotar um animal. “Quando olhei, disse: ‘é esse aqui’. Ainda não escolhi o nome, mas acho que adotar é muito melhor que comprar, porque ajuda a tirar o bichinho da rua”, declarou a menina com entusiasmo.

Com Agência de Notícias MS

