Dezembro vem o Natal! Apoie campanhas de Natal de ONGs dedicadas a diferentes causas

Com a chegada do mês de dezembro, diversas organizações não governamentais (ONGs) intensificam suas campanhas de Natal, buscando proporcionar momentos de alegria e solidariedade a quem mais precisa. Neste ano, destacamos três iniciativas distintas: a “Campanha Natal sem Fronteiras” da Fraternidade sem Fronteiras (FSF), o “Natal da Cufa – Ceia na Quebrada” promovido pela Central Única das Favelas (CUFA).

1. Fraternidade sem Fronteiras (FSF) – Campanha Natal sem Fronteiras

A Fraternidade sem Fronteiras (FSF), organização humanitária com atuação em oito países, lança a “Campanha Natal sem Fronteiras” visando presentear crianças e famílias africanas em situação de vulnerabilidade. Com projetos em quatro países africanos – Malawi, República Democrática do Congo, Moçambique e Madagascar -, a FSF busca arrecadar fundos para levar kits de cesta básica, almoços de Natal e brinquedos para as crianças órfãs acolhidas.

O fundador-presidente da FSF, Wagner Moura Gomes, destaca a diversidade de desafios enfrentados nos projetos africanos e ressalta a importância de unir esforços para combater a fome. Cada doação a partir de R$250 possibilitará a oferta de um almoço de Natal e brinquedos para as crianças órfãs, além de uma cesta básica para as famílias vulneráveis nos projetos.

As doações podem ser feitas a partir de R$20 pelo site [www.fraternidadesemfronteiras.org.br/natalsemfronteiras), e a opção de criar comemorações solidárias de Natal direciona a arrecadação para a Campanha Natal sem Fronteiras.

2. Central Única das Favelas (CUFA) – Natal da Cufa – Ceia na Quebrada

A Central Única das Favelas (CUFA), reconhecida nacional e internacionalmente, celebra o “Natal da Cufa – Ceia na Quebrada”. Com mais de 20 anos de atuação em favelas brasileiras, a organização promove atividades culturais, esportivas e educacionais, destacando-se pela integração e inclusão social por meio da cultura Hip-hop.

Além de projetos como a Taça das Favelas e a parceria na Expo Favela Innovation, a CUFA realizou ações significativas durante a pandemia, conectando favelas e asfalto para amenizar as dificuldades enfrentadas pelos moradores. O programa Mães da Favela, em parceria com a UNESCO, beneficiou mais de 17 milhões de pessoas, entregando cestas básicas e chips com internet gratuita para facilitar a educação online.

Neste Natal, a CUFA convida a comunidade a apadrinhar famílias em situação de vulnerabilidade em Campo Grande. Com doações de 25 a 100 reais, é possível ajudar duas famílias, garantindo uma ceia mais digna com proteínas como carne ou frango.

Contato para apadrinhamento:

CNPJ Pix 45.776.653/0001-03 – Associação das Mulheres das Favelas de Mato Grosso do Sul.

3. ONG AmiCat’s – Campanha de Natal

A ONG AmiCat’s, dedicada à proteção de gatos em situação de rua, realiza a “Campanha de Natal” com o intuito de proporcionar momentos de felicidade aos felinos acolhidos. Fundada em 2017 por Ana Cristina, a organização destaca a importância da proteção animal, especialmente para gatos vítimas de maus-tratos e preconceito.

Na campanha, a ONG compartilha “cartinhas” com pedidos de presentes para os gatos do abrigo, convidando a comunidade a participar doando itens específicos. As doações podem ser entregues em locais designados, como a Clínica Bourgelat Av. Mato Grosso, 1291. ( das 8h às 17h) e a Clínica Pronto Dog 24h – Rua Raul Pires Barbosa, 654. ( das 8h às 17h).

Participando da “Campanha de Natal”, os doadores contribuem para o bem-estar dos gatos e apoiam o trabalho contínuo da ONG AmiCat’s em prol da proteção felina.

Este Natal, as opções são diversas para exercer a solidariedade, seja proporcionando refeições e brinquedos a crianças africanas e pessoas com deficiência, garantindo uma ceia digna para famílias carentes nas favelas ou contribuindo para o cuidado e proteção de gatos em situação de rua. Cada doação conta na construção de um mundo mais fraterno e solidário.