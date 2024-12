Dezembro será menos quente e com mais chuvas este ano

O mês de dezembro começou e o prognóstico indica um mês chuvoso e menos quente em comparação ao ano passado, para todo o Brasil. As informações são do Climatempo, divulgadas nesse domingo (1º).

O portal meteorológico apontou a diferença entre dezembro de 2024 e 2023. Na mesma época no ano passado, “choveu abaixo do normal em quase todo o Brasil e o calor foi excessivo”. Já para 2024, “espera-se mais chuva e temperaturas mais próximas da normalidade, sem calor extremo”.

Para a região Centro-Oeste, também foi avaliado uma previsão de chuva na reta final do ano. O volume de chuva em dezembro deve ficar “um pouco acima da média normal para o mês em praticamente todas as áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil”, detalhou.

Prognóstico de MS

Mato Grosso do Sul iniciou o mês de dezembro com previsões de sol e variação de nebulosidade, chuvas de intensidade fraca a moderada, possibilidade de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventualmente, queda de granizo.

De acordo com os dados divulgados pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a instabilidade meteorológica ocorre devido a uma frente fria aliada a um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico na altura do litoral da região sul do País.

Já as temperaturas para esta primeira semana do mês, são previstas mínimas entre 18-22°C e máximas entre 25-31°C para as regiões sul e sudeste do Estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste mínimas entre 21-26°C e máximas entre 24-34°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 27-32°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21-24°C e máximas entre 26-30°C.

