Depois de duas semanas, MS registra duas mortes por dengue

Depois de duas semanas sem novas mortes, Mato Grosso do Sul volta a registrar vítimas por dengue. Com isso, o Estado passa a ter 28 mortes confirmadas da doença em 2024, sendo mais da metade do número registrado em 2023. Outras 13 mortes ainda seguem em investigação.

Conforme dados atualizados do boletim epidemiológico desta semana, Itaquiraí, município a 405 km de Campo Grande, foi onde registrou uma das mortes por dengue. A vítima se trata de um idoso, de 67 anos. Ele começou a apresentar os sintomas da doença no dia 24 de abril deste ano. O idoso morreu quase um mês depois, sendo confirmado a morte pela doença no dia 10 de julho. Segundo o relatório, ele tinha hipertensão como comorbidade.

A segunda vítima foi registrada na cidade de Iguatemi, a 412 km da Capital. Era uma jovem, de 17 anos. A menina começou a apresentar os primeiros sintomas no dia 20 de junho e morreu no último dia 10 de julho. A jovem não possuía nenhuma comorbidade relatada.

Desde janeiro deste ano, 14 cidades de MS registram mortes em decorrência da doença. Com cinco vítima por dengue, Ponta Porã lidera o ranking. Em seguida vem Chapadão do Sul, Aparecida do Taboado, Campo Grande, Bonito, Maracaju, Dourados, Laguna Carapã, Amambai, Naviraí, Iguatemi, Itaquiraí, Paranhos e Mundo Novo.

O Estado já confirmou 14.033 casos de dengue este ano, enquanto há outros 19.636 casos prováveis. Das 138.351 doses de vacinas recebidas, apenas 69.688 foram aplicadas em MS.