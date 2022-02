Defensoria pede que Agepen transfira internas transexuais

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul solicitou nesta quinta-feira (18), a transferência de quatro internas transexuais e outras quatro, que também se autodeclararam parte da população LGBTQIA+.

“As presas estão em um local adaptado na ala da saúde, por serem rejeitadas do convívio com outros internos. Há também o desrespeito ao nome social e a proibição de roupa feminina”, pontuou o coordenador do Nudedh, defensor Mateus Sutana.

Um ofício com a solicitação de providências foi entregue ao diretor-presidente da Agepen. “Não é possível que as internas sejam penalizadas com a retirada de direitos previstos em resolução. Por isso, solicitamos a transferência imediata ao Instituto Penal”, afirmou o coordenador do Nuspen, defensor Cahuê Urdiales.

A Agepen se comprometeu em construir um fluxo para que outro local atenda essa população com respeito à própria normativa da Agência.

