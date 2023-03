Curso gratuito sobre negócio virtual estão com as inscrições abertas

Estão disponíveis as inscrições para o curso “Como estabelecer um negócio virtual” oferecido pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) da Prefeitura Municipal de Campo Grande. O curso é gratuito e as aulas ocorrem entre os dias 27 e 31 de março, das 8h às 11h30, na sede da Sejuv, situada na Rua 25 de Dezembro, nº 924, 3º andar do Condomínio Marrakech.

De acordo com a Sejuv, há 50 oportunidades disponíveis para indivíduos que já estão envolvidos com empreendedorismo e buscam aprimorar suas habilidades de vendas, bem como para aqueles que desejam começar a vender no ambiente virtual.

O curso visa as pessoas terem mais intimidade com as regras das redes, como ter uma boa página, como ter um perfil que atraia seguidores, o que falar, o que apresentar, quais posts pôr na rede, que tipo de promoção fazer para angariar mais seguidores e orientar para que seu negócio comece a ganhar dinheiro também no virtual.

Para a professora Mônica Fernandes, ministrante do curso, as aulas são para se preparar e alavancar as vendas. “O curso vai abranger vários temas e conteúdos, como revisar vendas, como vender a nível virtual, noções de regras da internet, como fazer boas fotos, quais títulos chamam mais atenção para gerar engajamento, vamos estudar qual seu seguidor e cliente, teremos um ensaio de uma campanha publicitária ao vivo, vamos aprender como usar os stories para atrair pessoas e promover seus produtos e como você pode ganhar dinheiro com seu negócio dentro das redes”, explica Mônica.

Serviços

Curso “Como Montar um Negócio Virtual”

Data: 27 a 31 de março

Horário: 8h às 11h30

Vagas: 50

Local: Secretaria Municipal da Juventude – SEJUV

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech

Informações e inscrições: (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275

