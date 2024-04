Cursinho pré-vestibular UEMS abre inscrições para 200 vagas

O Cursinho UEMS – Extensivo abre 200 vagas para alunos concluintes do Ensino Médio e Comunidade Geral dos municípios de Dourados (70 vagas), Campo Grande (90 vagas) e Nova Andradina (40 vagas). As inscrições ocorrem até 30 de abril, as aulas iniciam no dia 13 de maio e vão até outubro.

Para se inscrever, acesse: https://forms.gle/yhFMpb5HFuNbpCCp6

O Cursinho UEMS é uma proposta de ação extensionista para estudantes em fase de conclusão do Ensino Médio, como também toda a comunidade que deseja prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Vestibular, que seja proveniente de escolas públicas e/ou que estejam em situação de vulnerabilidade social.

O Cursinho UEMS tem por objetivo ampliar o ingresso de estudantes em situação de vulnerabilidade nos cursos de graduação das principais universidades públicas do Mato Grosso do Sul, em especial da UEMS, a partir do oferecimento de aulas teóricas, ministradas em até 13 disciplinas, divididas por áreas do conhecimento.

Para além das aulas teóricas, serão realizados plantões de atendimento ao aluno, monitorias e tutoriais (on-line), como formas de apoio personalizado aos alunos com maiores dificuldades em planejamento de estudos, bem como em disciplinas de exatas e redação. Também é proposto que os alunos vivenciem momentos de formação cidadã, com a realização de atividades voltadas à valorização da formação sociocultural dos alunos, na forma de aulões, oficinas, palestras, feiras de profissões, entre outras iniciativas.

Unidades Ofertadas e Horários:

1. Dourados:

Local: Escola Floriana Lopes

Endereço: Rua José Bonifácio da Silva, 2935, Conjunto Habitacional Izidro Pedroso

– Terça-feira (presencial) – das 19h às 21h40

– Quinta-feira (presencial) – das 19h às 2h40

– Sexta-feira (on-line) – das 19h às 21h40

2. Nova Andradina:

Local: UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Endereço: Rua Walter Hubacher, s/n, Vila Beatriz

– Terça-feira (presencial) – das 13h30 às 16h45

– Quinta-feira (presencial) – das 13h30 às 16h45

– Sexta-feira (on-line) – das 19h às 21h30

3. Campo Grande:

Local: Escola Estadual Waldemir Barros da Silva

Endereço: Rua Palmacia, s/n, Moreninhas

– Segunda-feira (presencial) – das 19h às 21h40

– Quarta-feira (presencial) – das 19h às 21h40

– Sexta-feira (on-line) – das 19h às 21h40

Com Informações UEMS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: