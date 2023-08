Criança de 7 anos morre após ser atropelada por moto

Uma menina de sete anos faleceu na tarde de quinta-feira (18) em Corumbá, após ser atropelada por uma motocicleta. O acidente ocorreu por volta das 11h no cruzamento da rua João Bosco da Mota com a alameda Piraputanga, no bairro Guatós, parte alta da cidade. O óbito foi constatado horas depois do ocorrido.

A equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada por moradores, de acordo com o relatório policial. Ao chegar ao local, os policiais identificaram o condutor da motocicleta, de 24 anos, acompanhado por uma mulher.

O indivíduo relatou que estava transitando pela rua João Bosco da Mota, no sentido Leste-Oeste, quando a jovem atravessou correndo em frente à moto e ele não teve tempo de evitar o atropelamento. A Polícia Militar realizou os procedimentos de trânsito necessários e conduziu o motociclista à Delegacia de Polícia Civil. Ele sofreu escoriações na perna, abdômen e cotovelo esquerdo devido à queda.

Já a criança tinha sofrido, conforme equipe médica, fratura na perna direita, afundamento de crânio no lado direito, escoriações nos dois braços e perna esquerda e os dentes quebraram.

Com informações do Diário Corumbaense.