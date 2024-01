Criança de 11 anos tem fratura exposta após ser atropelada por ônibus

Uma criança de 11 anos ficou gravemente ferida, após ser atropelada por um ônibus da empresa Andorinha. Ela estava em uma bicicleta, juntamente com outra menina, no momento do acidente. O caso aconteceu na parte alta de Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu ontem (7), por volta das 18h30, na Rua Sete de Setembro, no Conjunto Flamboyant. A empresa fornecia o veículo para prestar serviços a uma mineradora do município. Segundo a empresa, o ônibus seguia na pista quando, repentinamente, a criança teria invadido a pista. O motorista alega que chegou a frear, mas uma das meninas, de 11 anos, caiu e teve a perna atingida pela roda traseira. Além disso, há informações de que a bicicleta estava sem freio, mas a polícia ainda irá investigar.

Conforme informações do portal Diário Corumbaense, a menina foi levada por populares para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Guatós e depois transferida para o pronto-socorro municipal. Ela teve fratura exposta no fêmur e tíbia da perna esquerda, luxação no braço e passará por cirurgia de emergência. Devido à gravidade, a menina foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

A outra criança sofreu apenas escoriações. O motorista seguiu com o ônibus para a Polícia Civil para o registro do boletim de ocorrência.