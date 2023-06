Cresce o número de alistamento online para serviço militar na Capital

Atenção para o prazo! Jovens do sexo masculino que completam 18 anos neste ano, tem até a próxima sexta-feira (30), para se alistarem ao Serviço Militar. O alistamento pode ser realizado presencialmente ou pelo formato on-line, que ganhou bastante destaque este ano, segundo a secretária da Junta de Serviço Militar de Campo Grande, Silvia Azevedo de Matos. Ao jornal O Estado, ela relatou que “a modalidade está numa crescente, pois é uma facilidade”.

O alistamento militar é obrigatório e, caso não seja realizado, o cidadão fica em débito com o Serviço Militar, não podendo realizar certas atividades na sociedade, além de pagar uma multa pela inadimplência. Para facilitar, pela internet, o serviço é oferecido, como forma de incentivar a todos a não deixarem de cumprir com as obrigações. “Hoje, o que mais temos é o alistamento on-line. Os números foram crescendo, cada vez mais, tendo em vista ser mais prático, rápido e sem ter que comparecer aqui para realizar o serviço”, afirmou ela. De acordo com a Junta de Serviço Militar da Capital, em 2021, foram 6.787 alistados e, no ano passado, foram registrados 6.563 alistamentos.

Até o momento, em 2023, são 5.511 jovens alistados. Apesar de ser ágil, alguns podem não realizar a etapa adequadamente. Como forma de alerta, Silvia chamou a atenção quanto à confirmação do alistamento. “É muito importante que eles prestem atenção ao realizar o alistamento pela internet.

Não é apenas enviar os documentos e pronto, precisa aparecer uma mensagem aoconcluir, informando que seu alistamento foi realizado com sucesso, dando também a opção para imprimir o atendimento, o que é recomendado por nós, pois lá na frente eles vão precisar desse ‘protocolo’, além de ser uma confirmação de que realizou, de fato, o alistamento.

Muitos não estão concluindo o ato e, com isso, no sistema aponta que não foi feito o alistamento no nome daquele jovem”, ressaltou.

Ansioso para ingressar no quartel, o jovem Victor Oliveira, que completou 18 anos no mês de maio deste ano, optou por se alistar presencialmente, para já aproveitar e esclarecer dúvidas sobre os próximos passos para o alistamento. “Pedi para os meus pais me trazerem até aqui, para eu entregar os documentos necessários e já ver o que pode ser, no futuro. Tenho interesse em servir, acho que vai ser bom para mim”, contou ele, à reportagem.

No ponto de vista de Victor, essa pode ser uma “porta de entrada” para um futuro dentro do Exército Brasileiro. “Tenho a intenção de seguir carreira militar. É uma oportunidade que quero aproveitar, colaborar com o meu país e garantir uma vida melhor”, idealizou.

Vale destacar que quem, por alguma razão, perder o prazo para o alistamento neste ano ou perdeu, em anos anteriores, deverá procurar a Junta de Serviço Militar presencialmente e, mediante o pagamento de uma multa por atraso e estando ainda no prazo de convocação – compreendido entre os 18 e os 29 anos de idade –, o candidato será encaminhado a uma comissão de seleção, para também participar do processo seletivo.

Previsto na lei nº 4.375, de 1964, o alistamento no serviço militar é obrigatório e o não comparecimento no processo de seleção traz diversas implicações. “É extremamente importante, pois o cidadão do sexo masculino que, ao completar 18 anos, não tiver o documento que comprova estar em dia com o Serviço Militar, não regulariza o Título de Eleitor, não regulariza CPF, não consegue emprego com carteira assinada, não viaja para o exterior, não pode assumir concurso público e não cola grau, na maioria das universidades”, reafirmou a chefe da Junta de Serviço Militar da Capital.

[Brenda Leitte– O ESTADO DE MS]

