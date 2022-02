COVID-19: Prefeitura divulga cronograma de vacinação em supermercados da Capital

Para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso à vacinação contra COVID-19 em Campo Grande, a prefeitura está promovendo ações itinerantes de imunização em supermercados de diversas regiões da Capital.

Secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho destaca que a iniciativa tem como principal público alvo, pessoas que estão com a dose em atraso ou que ainda não se vacinaram. “É a oportunidade que a pessoa tem para que ela possa se vacinar de forma prática e rápida. Muitas vezes as tarefas do dia a dia impedem que a pessoa consiga se deslocar até uma unidade de saúde e tendo um ponto de vacinação em um local que está inserido na rotina da maioria das pessoas, que é o supermercado, o ato de se imunizar se torna mais atrativo”, explicou.

Marisa Macedo, de 48 anos, foi uma das pessoas que aproveitaram para receber a terceira dose enquanto fazia suas compras do mês.”Eu achei uma ideia muito boa. As vezes a gente acaba colocando as nossas atividades do dia a dia como prioridade e acaba deixando passar os dias. Hoje como eu precisava comprar algumas coisas para casa, fiquei sabendo que tinha a vacinação no mercado e já aproveitei. Está bem organizado, sem filas. Um atendimento nota 10″, relata.

Nesta terça-feira (08), a vacinação em supermercados foi realizada no Comper Tamandaré, no bairro Jardim Paradiso.

De acordo com a administração municipal, as ações itinerantes são exclusivas para pessoas com 12 anos ou mais, conforme o calendário de vacinação estabelecido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Cronograma vacinação nos supermercados:

8h às 16h

09/02 – Fort Atacadista União – Rua Petrópolis, 1.080 – Residencial dos Girrasóis.

10/02 – Fort Atacadista Tiradentes – Rua Antonio Bicudo, 112 – São Lourenço

11/02 – Fort Atacadista Presidente Vargas – Avenida Presidente Vargas, 1.336 – Papa João Paulo II

14/02 – Comper Spipe Calarge – Rua Spipe Calarge, 1.673 – Vila Carlota

15/02 – Fort Atacadista Cel. Antonino – Rua São Borja, 586 – Vila Célia

16/02 – Fort Atacadista Guanandi – Avenida Presidente Ernesto Geisel, 501 – Jardim Jacy

17/02 – Comper Hiper Center Brilhante – Rua Brilhante, 2.670 – Vila Bandeirantes.

(Com assessoria)