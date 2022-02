COVID-19: Busão da vacina percorrerá todas as regiões de Campo Grande

Mais de 3,5 mil pessoas foram vacinadas contra a COVID-19 em Campo Grande por meio do “Busão da vacina”. A ação itinerante ocorre desde o dia 20 de janeiro e já passou pelas regiões do Anhanduizinho, Bandeira e Imbirussu. A partir desta terça-feira (08), o “Busão da Vacina” estará na região do Lagoa.

Secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, explica que foi firmada uma parceria com a Cruz Vermelha com objetivo de viabilizar o acesso da população à vacina, consequentemente ampliando a cobertura vacinal do Município.

“É mais uma oportunidade para que a população possa buscar o serviço e colocar a sua vacina em dia. Neste momento onde temos uma parcela significativa de pessoas já imunizadas é importante conseguir atingir também aquelas que eventualmente deixaram de buscar uma unidade de saúde para se vacinar”, diz.

No último domingo (06), o público alvo da vacinação foram os moradores da região urbana do Imbirussu. O ônibus percorreu os bairros Nova Campo Grande, Jardim Aeroporto e Vila Popular, de 01 a 06 de janeiro. No total, foram vacinadas 1.108 pessoas. Nesta semana, a unidade móvel irá atender os bairros Santa Emília, Tijuca e Tarumã.

Com capacidade para atender 400 pessoas por dia, o Busão da vacina foi adaptado e conta com três salas de vacinação, refrigeração, pias, álcool em gel 70% e cortinas hospitalares. O veículo foi cedido pela Mercedes-Benz Brasil e transformado por meio do financiamento da Câmara Brasil-Alemanha de Comércio e Banco Alemão.

A unidade móvel disponibiliza todas as vacinas contra a Covid-19, exceto para as crianças de 05 a 11 anos.

Confira o itinerário:

Região do Lagoa

– Bairro: Santa Emília

– Local: Associação de Moradores

– End: Av Gerneral Carlos Alberto Mendonça de Lima

3°Feira: 08/02/22

4°Feira: 09/02/22

– Bairro: Jardim Tijuca

– Local: Escola Prof Eloi Souza Costa

End: Rua Cabo Verde, 900

5° Feira: 10/02/22

6° Feira: 11/02/22

– Bairro: Vila Tarumã

– Local: Escola Municipal Prof Gonçalina Faustina Oliveira

– End: Rua Delamare, 42

Sábado: 12/02/22

Domingo: 13/02/22

