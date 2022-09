Correios lançam selo em homenagem à flora brasileira

Foi lançado nesta semana de setembro pelas agências do Correios um selo especial da Série Mercosul: Fauna e Flora – Suculentas. Segundo a empresa, o 14° selo especial anunciado tem como objetivo destacar a relevância e a beleza dessas plantas que fazem parte da flora brasileira, capazes de acumular água no caule, nas folhas e até nas raízes.

“Suculência é uma característica altamente associada à resiliência. Por isso, ela está tão presente em plantas que habitam regiões áridas do globo, porque a falta de água é o maior fator que impede a sobrevivência de uma planta”, comenta a agência no anúncio.

Os Correios ainda destacam que, por conta do mecanismo de guardar nas suas raízes, folhas, troncos e caules todos os nutrientes necessários para a sua sobrevivência, é possível encontrar suculentas habitando desde os rochedos do Rio Grande do Sul até a Floresta Amazônica.

Vale ressaltar que cactos também fazem parte da categoria de suculentas.

A estimativa é de que existam mais de 12 mil espécies espalhadas pelo mundo, distribuídas principalmente na África, na Cordilheira dos Andes e nos desertos da América do Norte.

Com informações da Agência Brasil.

