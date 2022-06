Correios fecha no dia de Corpus Christi e atendimento retorna na sexta-feira

Em virtude do ponto facultativo nacional de Corpus Christi, os Correios informam que na quinta-feira (16), não haverá expediente nas agências no Mato Grosso do Sul. Na sexta-feira (17), a rede de atendimento estará aberta em todo o Estado.

As agências que funcionam aos sábados também atenderão normalmente no dia 18. Na página dos Correios, no sistema Busca Agência, é possível obter informações sobre o funcionamento das unidades.

Os Correios seguem à disposição pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades) ou pelo Fale Conosco, no site do Correios.