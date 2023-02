Corpo de Bombeiros adquire 50 máscaras de respiração autônoma

“Equipamento de primeiro mundo”, foi assim que o capitão Tracz definiu as novas máscaras de respiração autônoma do CBM-MS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul). Custando R$ 60 mil cada uma, o investimento foi de R$ 3 milhões.

A máscara de respiração autônoma é um equipamento que permite diversas aplicações, tais como: ambientes contaminados por gases tóxicos e substâncias químicas, proteção em longas jornadas de trabalho em ambientes com pouco oxigênio.

Os novos equipamentos foram comprados via Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), e são considerados o melhor equipamento de proteção respiratória autônomo no mundo.

“Recebemos 50 unidades deles, os quais foram distribuídos pelas unidades do Estado. E como ele é bastante tecnológico, o treinamento é voltado para essa parte de saber manusear.

Não adianta termos esse equipamento de primeira linha, e não saber usar todas as funções disponibilizadas por ele”, ressaltou capitão Tracz, que aplicou o treinamento aos militares.

A tecnologia inovadora da máscara de proteção respiratória autônoma apresenta diversos sistemas de segurança de reserva. “Ela é inteligente. Se falhar um sistema, ela apresenta rapidamente outro. O que torna bastante seguro as atuações do CBM. Isso amenizará as atuações sem eficácia, e até mesmo a perda de algum militar por parada respiratória, como já ocorreu”, salientou.

Doação de retroescavadeira

Buscando melhorias para o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, recentemente o 1º GBM (Primeiro Grupamento de Bombeiros Militar) recebeu a doação de uma retroescavadeira da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) para o apoio em grandes sinistros. Com autonomia para atuar durante abordagem, os bombeiros passarão por um treinamento para fazer uso do novo instrumento no batalhão.

Conforme o tenente Almir, do 1º GBM da Capital, o veículo será para suprir a demanda de grandes incêndios. Recordando atuações de maior destaque em Campo Grande, a retroescavadeira dará autonomia para a equipe trabalhar por conta própria.

“Já tivemos que atuar em incêndios grandes, como de um atacadista, de uma casa de tintas, casa de pneus, entre outros, que são lugares de grande porte, com materiais pesados, que humanamente a gente não consegue fazer a remoção dos escombros para combater o incêndio. Anteriormente tínhamos que solicitar ajuda do pessoal da Águas para que eles fizessem esse serviço, e então nossa equipe poder começar a atuar”, detalhou.

Preparando militares para operarem a máquina, segundo o tenente, será aplicado um treinamento para o uso devido do veículo, contudo não serão todos que atuarão de imediato.

“Primeiro faremos uma seleção dos bombeiros que já possuem contato com os caminhões do batalhão, que têm o perfil para operar veículos de grande porte como a retroescavadeira. Aqueles que já possuem afinidade farão o treinamento para melhor se adequar aos comandos necessários para trabalhar com a máquina. Posteriormente, pretendemos familiarizar a todos com o veículo, mas de antemão apenas os de perfil”, explicou.

Conforme informações repassadas, o treinamento será aplicado por operadores da Sanesul, que já trabalhavam com o maquinário anteriormente.

“Será mais para repassar aos nossos homens qual a melhor forma de utilizar, a visão por meio de uma máquina como esta. Porque, a partir de um trabalho bem executado com ela, facilita a nossa atuação no combate às chamas”, destacou ele ao jornal O Estado.

Apesar de o treinamento ainda não ter ocorrido, de acordo com o tenente Almir, a retroescavadeira já está operando, caso seja necessário.

“Já tivemos um primeiro momento de contato, já colocamos ela para trabalhar um pouco, e ela está pronta para uso. Apesar de termos solicitado o treinamento, que será em breve, podemos fazer a utilização da máquina, se houver a necessidade, para melhor atender a população”, finalizou.

Por Brenda Leitte

