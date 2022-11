Corpo de assessor parlamentar é encontrado no Rio Paraguai

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar localizaram no final da tarde de ontem (21), o corpo de Reinaldo Vilalva, segunda vítima de acidente de barco ocorrido no último sábado (19), no Rio Paraguai a cerca de 50 km de Corumbá.

Reinaldo era assessor do vereador Élio Júnior, que também estava na embarcação no momento do acidente. O corpo foi localizado a 17 quilômetros do local de onde desapareceu.

Já o corpo de José Roberto do Nascimento Júnior, secretário adjunto da prefeitura, foi encontrado na manhã de ontem após 36 horas de buscas. O terceiro ocupante da embarcação, o vereador Élio Júnior conseguiu nadar até a margem do rio e se salvou.

Acidente

O acidente ocorreu na noite de sábado (19), na região do Porto da Manga, a cerca de 50 km de Corumbá. O barco onde estavam o vereador Élio Júnior, assessor Reinaldo Vilalva e o secretário José Roberto do Nascimento Filho tombou no Rio Paraguai após apresentar pane motor.

O barco voltou a funcionar depois várias tentativas, contudo, a manete estava engatada com marcha à frente, o que gerou um movimento brusco que resultou na queda dos três ocupantes. A embarcação continuou funcionando e girando em círculos próximo às pessoas.

Conforme o site Diário Corumbaense, após o acidente Elinho, como é conhecido o vereador, conseguiu nadar até a margem do rio, mas Reinaldo e José Roberto teriam tido dificuldades para chegar à margem e desapareceram nas águas.

Antes do resgate do corpo de Reinaldo, o prefeito Marcelo Iunes (PP), decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de José Roberto Júnior.

