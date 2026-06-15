Copa Nova Casa Verde de Futsal e Voleibol abre inscrições para edição 2025

Competição terá início em 20 de junho e reunirá equipes do distrito e da região em jogos aos sábados

Atletas e equipes interessados em disputar a Copa Nova Casa Verde de Futsal e Voleibol já podem garantir participação na competição, que começa no dia 20 de junho. Os jogos serão realizados na Escola Municipal Luís Cláudio Josué, em Nova Casa Verde, distrito de Nova Adradina, sempre aos sábados, a partir das 16h.

Promovido pela Fundação Nova-Andradinense de Esporte e Lazer (FUNAEL), o torneio deve reunir equipes do distrito e de municípios vizinhos, movimentando as modalidades e ampliando o calendário esportivo local.

A competição terá disputas de futsal e voleibol, com expectativa de atrair atletas de diferentes categorias e proporcionar integração entre os participantes por meio do esporte.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio de formulário online. O regulamento, a tabela de jogos e outras informações serão divulgados nos próximos dias pela organização.

Link para inscrição: https://forms.gle/x126brtaPzhbSBtn6

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