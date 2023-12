Contribuintes tem até amanhã para aproveitar descontos do Refis

O prazo para aproveitar os descontos e redução de taxas de até 90% nos juros incidentes sobre as dívidas no Refis vai até amanhã, sexta-feira (15). O Programa de Pagamento Incentivado (PPI) começou no dia 13 de novembro e até agora, com um mês de campanha, milhares de pessoas já tiveram suas dívidas renegociadas.

Os campo-grandenses podem aproveitar o pagamento parcelado em 6 parcelas mensais e consecutivas, para remissão de 70%; e para quem optar por 12 parcelas terá remissão de 40%.

Nesse ano, para incluir o público, a Central de Atendimento ao Cidadão localizada na rua Marechal Rondon, n°2655, Centro conta com um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) disponível para atender aos clientes surdos e deficientes auditivos.

O Refis permite que os munícipes renegociem e paguem dividas ativas inscritas ou não com um grande desconto. Além do preço menor, o valor final pode ser parcelado. Só não está incluso no Refis dívidas provenientes de multas de trânsito ou ambientais.

Serviço

O contribuinte interessado em ter sua dívida quitada, pode ir presencialmente até a Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, no Centro da Capital, no horário das 8h às 16h.

Ou, caso opte por atendimento online, é só acessar o site https://refis.campogrande.ms.gov.br/. Ou entrar em contato pelo Whatsapp nos números 98471-0487 e 98478-8873 ou pelo telefone 4042-1320.

O pagamento pode ser feito por pix, cartão de crédito ou débito presencialmente, ou nas agências bancárias para renegociações online.

