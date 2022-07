Construção da Vila dos Idosos é iniciada; projeto tem conclusão esperada em até 15 meses

Foi iniciada nesta última semana a construção da Vila dos Idosos, projeto planejado para uma área em frente ao Horto Florestal que será voltada à população da terceira idade. Ontem (08), os trabalhadores da obra iniciaram a demolição do muro da antiga sede da Agetran e, a partir da segunda-feira (11) será feiro o trabalho de colocação de tapumes. Na sequência virá a topografia e a terraplanagem.

A Vila dos Idosos terá 3.727.52 metros quadrados de área construída. A previsão é que o projeto seja concluída em até 15 meses. As moradias serão destinadas aos idosos com renda de até três salários mínimos por meio da modalidade de locação social, com subsídio de 50% do aluguel pela Prefeitura de Campo Grande.

De acordo com o diretor de Atendimento, Administração e Finanças da Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), Cláudio Marques Costa Júnior, será publicado um edital de abertura de cadastro de interesse, próximo à entrega do condomínio, para o sorteio dos beneficiários.

O local foi escolhido próximo à área central da cidade, com oferta de serviços públicos, posto de saúde, atendimento e centro de socialização. Para auxiliar nos custos de administração e manutenção do prédio, dez salas comerciais serão alugadas por meio de licitação. Será feito um estudo para levantar quais tipos de comércio beneficiarão os moradores.

A construção tem uma estimativa de custo de R$ 10,5 milhões. Esse montante já foi garantido com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), por meio do Programa Reviva Campo Grande. Cada apartamento terá área de 33,70 m², sala integrada com cozinha, área de serviço e um quarto com banheiro, todos mobiliados e com acessibilidade.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.