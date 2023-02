Confira quais são os 14 trechos em obra na BR-163

Nesta quinta-feira (16), a BR-163, em Mato Grosso do Sul, terá 14 trechos com obras de manutenção ou melhoria. Os pontos de interdição afetarão as cidades de Campo Grande, Sonora, Pedro Gomes, Juti e Naviraí.

Os pontos com trechos em obra funcionarão a partir dos sistemas de pare-e-siga ou desvio de tráfego. É possível que esses locais apresentem congestionamentos em função das interdições parciais.

O SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) da CCR MSVia, empresa concessionária da BR-163 em Mato Grosso do Sul, alerta aos motoristas para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade na aproximação dos trechos em obras. Também reforça que os motoristas devem respeitar a sinalização e atentar para a presença de operários nas imediações da pista.

O acompanhamento dos trechos interditados pode ser feito em tempo real pelo site da CCR MSVia.

Confira os pontos com obras:

Pontos com desvios de tráfego:

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 366 e 364;

Caarapó – no km 193;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora – entre os kms 836 e 835;

Pedro Gomes/Sonora – entre os kms 801 e 800;

Coxim – entre os kms 755 e 754;

Bandeirantes – entre os kms 555 e 554;

Campo Grande – no km 434;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 392 e 391;

Dourados – entre os kms 246 e 245;

Caarapó – entre os kms 226 e 225, e entre os kms 205 e 204;

Juti – entre os kms 187 e 185;

Naviraí – entre os kms 148 e 146;

Itaquiraí – entre os kms 83 e 82.

