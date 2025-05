Confira o que abre e o que fecha nesta sexta-feira pós-feriado em Campo Grande

Após o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado na última quinta-feira (1º), os serviços públicos e privados de Campo Grande retomam suas atividades com funcionamento variado nesta sexta-feira (2). Enquanto parte dos serviços essenciais permanece em regime de plantão, o comércio e os setores bancários voltam ao expediente normal.

Delegacias

As delegacias de área e especializadas permanecem fechadas nesta sexta. No entanto, as unidades plantonistas seguem com atendimento 24 horas, incluindo:

– Depac Cepol e Depac Centro

– 4ª Delegacia de Polícia (DP)

– Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher)

Saúde

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), funcionarão apenas os serviços de urgência e emergência, que atendem 24 horas:

– UPAs (Unidades de Pronto Atendimento)

– CRSs (Centros Regionais de Saúde)

– Pronto Atendimento Infantil

– Caps (Centro de Atenção Psicossocial)

Outras unidades com horários diferenciados

– Cenort (Urgência Ortopédica) – das 6h às 0h

– UERD (Unidade Especializada em Reabilitação e Diagnóstico) – exames de raio-x, das 6h às 22h

– Labcem (Laboratório Municipal de Campo Grande) – coleta interna, das 6h às 22h

– CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) – atendimento de plantão, das 6h às 22h

Outros serviços de saúde

– Casa da Saúde – fechada nesta sexta; retorna na segunda-feira (6)

– CEM (Centro Especializado Municipal) – permanece fechado durante o feriadão

– Hemosul Coordenador – abre sexta e sábado (3), das 7h às 17h

Comércio e serviços

– Comércio de Campo Grande – funcionamento normal nesta sexta-feira

– Supermercados – abertos normalmente

– Camelódromo – retoma funcionamento normal

– Shoppings (Campo Grande, Norte Sul Plaza, Bosque dos Ipês e Pátio Central) – abertos com funcionamento habitual

– Lotéricas e agências bancárias – expediente normal nesta sexta

– Mercadão Municipal – atende normalmente

A orientação é que a população se informe diretamente com as unidades específicas para confirmar horários, especialmente em serviços de saúde e atendimento emergencial.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais