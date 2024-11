Confira como ficará os horários de circulação de ônibus na Capital neste feriado

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) comunica que neste feriado do Dia da Consciência Negra, comemorado amanhã (20), na Capital, as linhas de ônibus deverão operar conforme o horário de sábado.

Somente as linhas 244, 322, 410, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 irão circular de maneira ajustada devido às demandas das indústrias.

A empresa também informa que haverá ônibus reserva disponíveis nos terminais, das 5h30 às 8h30 e das 16h às 18h30, e na Praça Ari Coelho, das 16h30 às 18h.

