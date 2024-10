Confira as interdições no trânsito neste fim de semana em Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa sobre interdições em diversas vias durante o feriado prolongado e fim de semana.

A Agetran recomendo que os condutores e pedestres redobrem a atenção nas áreas afetadas e planejem rotas alternativas para evitar transtornos.

Confira as interdições: ”

Dia 12 de Outubro

Evento Social

Local: Rua Jerônimo de Albuquerque, entre a Rua Zulmira Borba e a Rua dos Pracinhas

Horário: 08h às 18h

Evento Social Infantil

Local: Rua João Alves Pereira, entre a Rua Adelaide Maia Figueiredo e a Rua Elídio Pinheiro

Horário: 07h às 16h

Evento Social Infantil

Local: Rua José Correia da Costa, nº 305, Rua Barnabé Honorário da Silva e Rua João Batista Oliveira de Souza

Horário: 06h às 14h

Evento Social Infantil

Local: Rua Independente, entre a Rua Venezuela e a Rua Álvaro Machado

Horário: 13h às 19h

Evento Social Infantil

Local: Rua José Pedrossian, entre a Rua Itapema e a Rua Palestra Itália

Horário: 14h às 18h

Evento Social Infantil

Local: Rua Ronald de Carvalho até a Rua Paulo Soares Valentin

Horário: 16h às 20h

Evento Social Infantil

Local: Rua dos Guaranis, entre a Rua Tulipas e a Rua Gibralar

Horário: 14h às 18h

Evento Social Infantil

Local: Rua João Pereira da Silva, entre a Rua José Francelino Teixeira Gomes e a Rua Joaquim Nossa

Horário: 14h às 22h

Evento Social Infantil

Local: TV. Sérgio Roberto Pedrosa, entre a V. Tancredo Neves e a Rua Tokuei Nakao

Horário: 08h às 17h

Evento Social Infantil

Local: Rua Brazzaville, entre Johannesburgo (final da rua)

Horário: 09h às 17h

Evento Social Infantil

Local: Rua Joaquim Amarilho, esquina com Bento José da Silva

Horário: 14h às 17h

Evento Social Infantil

Local: Rua Calarge, entre a Rua Iria Loureiro Viana e a Rua 13 de Maio

Horário: 13h às 18h

Evento Social Infantil

Local: Rua Brazenor de Albres Lima, nº 80

Horário: 09h às 22h

Evento Social Infantil

Local: Rua Elenir Amaral, entre a Rua Sagarana e a Rua Edmundo de Almeida

Horário: 14h às 19h

Evento Social Infantil

Local: Rua Lizando, entre a Rua Carlos Castilho e a Rua Zacarias Mourão

Horário: 09h às 15h

Evento Social Infantil

Local: Av. Pôr do Sol, entre a Rua Rio Galheiro e a Rua Heitor Vieira de Almeida

Horário: 12h às 19h

Evento Religioso

Local: Rua Ismael Silva, entre a Rua Ana Cintra e a TV. Chaval; RV. Chaval, entre a Rua Jardim e a Rua Sérgio Porto

Horário: 08h às 21h

Evento Social Infantil

Local: Rua Alcebiades Barbosa, entre a Rua Maria Lopes Contos e a Rua Florisbela Brites dos Reis

Horário: 12h às 18h30

Evento Social Infantil

Local: Rua Clineu da Costa Moraes, entre a Rua Sem. Queirós e a Rua Amin Lescani

Horário: 08h às 17h30

Evento Religioso

Local: Rua Marquês de Herval, nº 3661, entre a Rua Jerônimo de Albuquerque, Avenida Abrão Anache nº 35, Rua Francisco Pereira Coutinho, Avenida Gualter Barbosa e chegada na Rua Marquês de Herval nº 3661

Horário: 07h às 10h

Dia 13 de Outubro

Evento Social

Local: Rua Calógeras, entre a Av. Mato Grosso e a Rua Antônio Maria Coelho

Horário: 15h às 23h

Evento Social Infantil

Local: Rua 57, entre a Rua 50 e a Av. Duque de Caxias

Horário: 07h às 23h

Evento Social Infantil

Local: Rua Carlota dos Santos, entre a Rua Feliz Vas da Silva e a Rua Abraão Caetano de Macedo

Horário: 07h às 12h

