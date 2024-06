Confira as interdições no trânsito neste ferido de Santo Antônio na Capital

Nesta quinta-feira é comemorado o feriado de Santo Antônio de Pádua, padroeiro de Campo Grande. Devido as festivados em celebração ao santo e festivades juninas, o trânsito da Capital terá interndições em alguns pontos. Confira:

Quinta-feira – 13 junho de 2024

Evento: Evento Religioso Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua

Local: Rua TV. Lydia Baís entre a Rua 15 De Novembro e Rua Sete de Setembro

Horário: Das 05h30 às 14h

Evento: Evento Social Associação dos Moradores Vila Santa Eugênio

Local: Rua Paraisópolis entre a Rua Canápolis e Rua Carinhanha, Rua Canápolis entre a Rua Paraisópolis e Rua Abid Possik, Rua Abid Possik entre a Rua Canápolis e Rua Rio Carinhanha

Horário: 08h às 23h

Sexta-feira – 14 junho de 2024

Evento: Festa Junina

Local: Rua Caxiuana entre a Rua Santa Quitéria e Rua Cabrália Paulista

Horário: 08h às 22h

