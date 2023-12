Confira a programação especial de fim de ano da Feira Central de Três Lagoas

Com a chegada do Natal e do Ano Novo, a Feira Central de Três Lagoas funcionará com um horário especial para permitir que os consumidores consigam adquirir seus produtos e celebrar as festividades.

No sábado, dia 23 de dezembro e véspera da véspera de Natal, a Feira Central funcionará das 6h da manhã até às 14h da tarde, e será a última feira que antecede o natal.

No dia 25 de dezembro, segunda-feira e dia do Natal, a Feira não abrirá em alusão ao feriado.

A Feira Central voltará a funcionar normalmente no dia 27 de dezembro, quarta-feira. Nessa data, além da feira noturna, funcionará a praça de hortifruti e a praça de alimentação e terá também uma apresentação musical ao vivo.

No dia 29 de dezembro, sexta-feira, funcionará apenas a praça de alimentação, mas haverá mais um show musical.

A última feira do ano acontecerá no dia 30 de dezembro, sábado, e funcionará normalmente das 6h da manhã às 14h da tarde. Neste dia, os feirantes e visitantes terão a oportunidade de adquirir produtos frescos e desfrutar a última feira deste ano.

Por conta do Réveillon, não terá feira em 1 de janeiro, segunda-feira. A feira volta a funcionar normalmente depois dessa data.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

