Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira em MS

A previsão do tempo para esta sexta-feira (12) em Mato Grosso do Sul é de tempestades que podem vir acompanhadas de queda de raio e rajadas de vento, devido a uma frente fria aliada a outras condições atmosféricas que contribuem para a formação de nuvens carregadas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec ), a previsão é de tempo instável, com prossibilidade de chuvas com intensidade de fraca a moderada em todo o Estado e tempestades em pontos isolados.

Ainda de acordo com o Centec, as instabilidade atmosféricas acontecem devido ao deslocamento de cavados e da atuação de uma área de baixa pressão, combinbados ao calor e umidade elevados.

Em Campo Grande a sexta-feira amanhece registrando mínima de 22°C e pode atingis a máxima de 28°C, e com alerta de temporal na região, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na região norte, a cidade de Sonora terá mínima de 21ºC e máxima de 32ºC. Chapadão do Sul, no leste, a mínima prevista é de 20ºc e a máxima deve atingir os 34ºC.

No bolsão Três Lagoas inicia a sexta-feira com os termômetros na casa dos 20ºC e a máxima pode chegar aos 35ºC. Em Dourados, na região sul, a mínima prevista é de 23ºC e a máxima de 31ºC. Na fronteira os termômetros devem marcar 22ºC de mínima e 30ºc, em Ponta Porã.

Para a região pantaneira a previsão é de altas temperaturas, Corumbá e Aquidauana devem regiostrar mínima de 23ºC e máxima de 35ºC. Para Porto Murtinho, na região sudoeste, a mínima prevista é de 26ºC e a máxima de 34ºC.

Com informações do Centec e Inmet.

