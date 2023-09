Concurso da Defensoria Pública MS: prazo para isenção da taxa se encerra em 4 dias

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul abriu as inscrições para o aguardado concurso público, que visa preencher 69 vagas em diversos níveis de formação, com salários que podem chegar a R$ 5,4 mil. As inscrições permanecerão disponíveis até outubro. No entanto, para aqueles que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição, o prazo se encerra em quatro dias.

O concurso abrange cargos do quadro de pessoal de Apoio Técnico-administrativo da Defensoria Pública Estadual e as inscrições podem ser feitas por meio deste site. As taxas variam conforme o nível de escolaridade, sendo R$ 45 para nível fundamental, R$ 60 para nível médio e R$ 75 para nível superior.

Terá isenção total da taxa de inscrição a candidata ou o candidato que: