Concurso da Câmara Municipal de Campo Grande é amanhã; local de provas já está disponível para consulta

Acontece amanhã (24) o concurso para a Câmara Municipal de Campo Grande. De acordo com o Instituto Selecon, responsável pela aplicação das provas, são 8.128 candidatos inscritos na disputa das 20 vagas oferecidas. O concurso também tem a função de formação de cadastro reserva.

O cartão de convocação já está disponível no site do Instituto Selecon para consulta dos candidatos, para saber informações sobre local de provas e ensalamentos. O resultado final está previsto para o dia 20 de junho. As provas para os inscritos no cargo de Tradutor de Libras serão práticas e contarão com análise de títulos. O resultado final para esta etapa está previsto para 18 de agosto.

O concurso oferta 20 vagas imediatas, para cargos em nível médio e superior com salários que variam de R$ 2.342,39 a R$ 3.973,58. A validade do concurso será de dois anos a partir da data de publicação do resultado final.