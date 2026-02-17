Comunidade indígena Guarani Mboriveri celebra abertura de conta conjunta para fortalecer projeto de horta em Naviraí

Um momento simbólico e de grande importância marcou a agência do Sicredi em Naviraí. As lideranças indígenas Braulio e Ronaldo, acompanhadas do gestor de Desenvolvimento Rural da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural no município, o engenheiro agrônomo Ronaldo Botelho, participaram da abertura de uma conta bancária conjunta destinada à movimentação dos recursos financeiros provenientes de uma horta comunitária.

A iniciativa representa um avanço na organização financeira e na autonomia da comunidade indígena Guarani Mboriveri, permitindo maior transparência, controle e planejamento dos recursos gerados pela produção agrícola. O projeto da horta tem se consolidado como uma alternativa de geração de renda, promoção da segurança alimentar e valorização do trabalho coletivo.

Segundo os envolvidos, a ação é fruto de parceria e acompanhamento técnico, aliando conhecimento tradicional indígena à orientação em desenvolvimento rural. O resultado tem sido visto como um caminho de dignidade, trabalho e bons resultados para a comunidade.

A abertura da conta simboliza mais do que um procedimento bancário: reforça o protagonismo indígena, a inclusão financeira e o fortalecimento de iniciativas produtivas sustentáveis. A comunidade Guarani Mboriveri comemorou o passo dado, destacando a importância do apoio institucional para ampliar oportunidades e garantir a continuidade do projeto.

