Começa Mobilização Nacional do Dia do Motorista. Isto A partir desta terça-feira (27), até o dia 29 de julho. E terá apoio da CCR MSVia. A concessionária vai apoiar ação “Herói Motorista”. Que é um evento gratuito realizado pelo SEST ( Serviço Social do Transporte) e o SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). Também participa a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul.

Aliás, o evento acontece no posto da Polícia Rodoviária Federal. Ele fica localizado no km 454 da BR-163/MS, em Campo Grande. Se você é motorista anota aí. A ação ocorre, entre 13h e 17h, durante os três dias.

Assim, a Concessionária faz a distribuição de kits de higiene. Como estamos em pandemia, o material é voltado para prevenção contra a COVID-19. Além disso, tem aferição de pressão arterial e testes de glicemia. Desta forma, uma Ambulância-Resgate ficará situada no posto da PRF durante os dias da ação.

Ainda assim o Sest Senat vai alimentar e vestir o motorista. Com isso, entrega kits com frutas, biscoitos e um boné. Junto com tudo isso, vai passar conhecimento sobre saúde bucal.

