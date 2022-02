Com salários de até R$ 5,8 mil, UFMS abre vagas para professores substitutos

Educadores do ensino superior podem encontrar na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) uma nova oportunidade profissional. Nesta sexta-feira (25), a instituição abriu inscrições para contratação de professores substitutos em diferentes áreas do conhecimento. Ao todo, são 25 vagas para especialistas, mestres e doutores.

Com remuneração de até R$ 5.831,21, interessados têm até 4 de março para se inscreverem exclusivamente pela internet, no site www.concurso.ufms.br. De acordo com o edital, candidatos só poderão se inscrever a apenas uma vaga. As oportunidades são para os campi de Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Paranaíba e Três Lagoas, além da Capital.

Os salários variam conforme a carga horária e os títulos. Para professores especialistas, os salários vão de R$ 2.459,95 (20 horas semanais) e R$ 3.600,48 (40h). Já para mestres, de R$ 2.795,40 (20h) a R$ 4.304, 92 (40h). Doutores serão remunerados com R$ 3.522,21 (20h) e R$ 5.831,21 (40h).

Ainda, as vagas incluem vale-alimentação entre R$ 229 a R$ 458, dependendo da carga horária.