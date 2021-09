Com risco de perder a fala, Gleyce faz vaquinha virtual para custear exames

A doença se agravou e, para o tratamento, é necessário a realização de dois procedimentos

A campo-grandense Gleyci Laura Yule de Rezende, de 40 anos está perto de arrecadar o valor necessário, de R$ 2.500, para realizar exames e dar início a mais um tratamento da esclerose múltipla. Diagnosticada aos 36 anos com a doença autoimune, ela sofre diariamente com os sintomas e teve a fala comprometida nos últimos dias.

Uma vaquinha on-line foi criada para custear as despesas médicas. Gleyce explicou que teve um agravamento da doença e sua fala foi afetada. Segundo os médicos, é necessário fazer diversos exames para dar início com urgência ao tratamento.

“Não é certeza que a minha voz volte ao normal, vou fazer fonoaudiologia para aprender a falar novamente em outro tom. Mas, tenho a esperança que, com o tratamento, eu aprenda a falar, mesmo que seja de outra forma”, explica Gleice. Ela também falou dos sintomas causados pelo problema na garganta. “Eu preciso fazer um esforço muito grande para falar e tenho muita dificuldade em engolir, pois engasgo fácil”.

O dinheiro arrecadado na vaquinha será usado para o pagamento de dois exames: ressonância do cérebro e da coluna cervical. Os outros exames são contemplados pelo o plano de saúde, já esses dois, não. O tratamento será gratuito e realizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), mas o exames precisam ser entregues o quanto antes.

Cada exame tem o custo de R$ 845,00, mais R$ 90,00 do contraste a cada 10 ml usado. “Há quatro anos, eu fiz este mesmo tratamento e o valor ficou em R$ 14 mil, mas graças a Deus, dessa vez, só preciso pagar os exames”.

Apesar dos problemas, Gleyce leva a vida com muita leveza, pratica ciclismo com o marido quando está bem, faz academia, artesanato e cuida das plantas da casa. “Eu sou grata a Deus pela minha vida, o momento complicado que estou passando não irá me abater, com fé e amor, eu vou vencer mais uma batalha”.

O link da vaquinha virtual para ajudar Gleyce pode ser acessado aqui.

