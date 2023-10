Com recorde de inscrições, AGEMS sedia pela primeira vez encontro de câmaras técnicas

A Agência Estadual de Regulação (Agems) sedia pela primeira vez discussões que reúnem alguns dos maiores especialistas nas mais diferentes áreas de serviços concedidos no Brasil. De hoje (27) a quinta-feira (29), as reuniões das Câmaras Técnicas (CTs) da Associação Brasileira de Agências de Regulação (Abar) põem em pauta projetos, estudos, demandas e estratégias que impactam as áreas de saneamento, gás, energia e transporte.

Com participação recorde de especialistas temáticos de órgãos reguladores, os eventos ocorrem de forma híbrida e marcam a retomada de encontros presenciais das Câmaras após a pandemia. Mais de 600 profissionais reguladores participarão, no auditório do Hotel Deville Prime, em Campo Grande, e online durante os três dias.

O presidente da Abar, Vinicius Benevides, que participa de forma remota neste primeiro dia, anunciou, na abertura, acordo com duas entidades internacionais e negociação com o Governo Federal sobre capacitação na área regulatória.

Para ele, os debates nas câmaras temáticas são a base para os avanços que virão e para o Congresso Brasileiro de Regulação, que acontecerá em outubro, já tem o recorde de 247 trabalhos inscritos e previsão de 50 painéis.

“Hoje estamos iniciando a corrida das câmaras técnicas, e agradecemos a Agems pela recepção e pelo carinho na realização dessas reuniões”, afirmou, sobre o evento organizado em conjunto entre a Associação e a Diretoria de Inovação e Relações Institucionais da agência estadual.

A diretora Rejane Monteiro aponta que esse é mais um resultado do novo conceito da Agems, que tem promovido avanços e inserido o estado no cenário nacional. “Estamos trazendo as discussões, nos antecipando às principais pautas e participando de forma mais efetiva do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul com uma regulação atualizada”.

Institucional, jurídico e serviços

O diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, afirmou que a atuação das CTs é a oportunidade para “aprender, trocar ideias e passar experiências”, e lembrou, os avanços em Mato Grosso do Sul, particularmente na Parceria Público-Privada para universalização do esgotamento sanitário. “Precisamos discutir esse momento pelo qual passa a regulação no País. Temos casos de sucesso, queremos conhecer e discutir como podemos avançar”.

Os debates iniciais foram conduzidos pelo secretário-executivo da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais, Governança e Controle Social, Carlos Roberto de Oliveira, com a participação do vice-presidente da Abar, Vladimir Paschoal Macedo.

Apresentando os temas do dia – “Norma de Referência sobre matriz de risco” e “Regulação contratual e regulação discricionária: aspectos regulatórios relevantes”, participaram Cintia de Araújo e Raquel Habe (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico); Thiago Marrara (professor de Direito Administrativo da USP); Federico Turolla (Pezco Consultoria) e Rafael Veras (BCVL Advogados).

Além de integrantes de cada CT, estão participando das discussões os coordenadores de área e os diretores da Agems Rejane Monteiro (Inovação e Relações Institucionais), Iara Marchioreto (Saneamento Básico e Resíduos Sólidos), Valter da Silva (Gás, Energia e Mineração) e Matias Gonsales (Transportes, Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos). Também integra os debates a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali.

