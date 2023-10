Com mais de 100 vagas, Funsat leva ação itinerante ao bairro Nova Lima

Entre as empresas participantes dessa edição estão: Casarão Nova Lima – Materiais para Construção, Lunardi Supermercados, Santa Maria – Embalagens Plásticas, Supermercados Pires, MC Donald’s, Fort Atacadista, Supermercados Comper, Santa Rita Indústria, Berpram Ambiental, Shopping Bosque dos Ipês, Porto Past – Produtos Plásticos, Hospital São Julião e Matel.

No evento é feito uma triagem para as vagas disponíveis e encaminhamentos para entrevistas. Além disso, haverá serviços de emissão de carteira de trabalho digital, ativação do seguro-desemprego e orientações sobre capacitação profissional.

A Fundação Social do Trabalho disponibiliza diariamente cerca de 1.500 vagas para contratação em Campo Grande, em centenas de funções e empresas diferentes.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira à sexta-feira, inclusive no horário de almoço. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Serviço: Funsat em Ação

A Funsat em Ação está na rua Jerônimo Albuquerque, 1522, na Associação de Moradores do Bairro Nova Lima. Os atendimentos começaram às 8h e seguem até o meio-dia.

