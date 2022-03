Com início de vendas em MS, o alerta é para autotestes falsos

A comercialização dos autotestes para detecção do vírus da COVID-19 já começou em Mato Grosso do Sul – e a orientação é para que a procura pelo produto seja somente em estabelecimentos autorizados. O cuidado, contudo, é com a compra de testes falsos, principalmente via internet.

Até o momento, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou 9 autotestes desde que regulamentou o uso em solo nacional, no dia 28 de janeiro. Desde então, regimentou os requisitos das fabricantes para registro, distribuição, comercialização e utilização do produto pelo cliente.

Para tanto, a agência possui uma lista dos autotestes de COVID-19 já aprovados ou ainda em tramitação.

Em nota, o CRF-MS (Conselho Regional de Farmácia) explica que produtos falsificados não têm nenhuma garantia de funcionamento ou de segurança para o consumidor. O interessado deve adquirir o autoteste regulamentado apenas em farmácias e estabelecimentos licenciados pelo órgão de vigilância sanitária local.

“Tire todas as dúvidas sobre como realizar o exame com o próprio farmacêutico. Assim, evita-se qualquer erro de realização. Aindam, não se esqueça de verificar o início dos sintomas da doença. Caso o resultado dê positivo, refaça o exame em um laboratório de análises clínicas ou farmácia”, aconselha o CRF estadual.

Sobre o mercado de autotestes de coronavírus via internet, a Anvisa orienta que “apenas sites de comércio eletrônico que pertençam a farmácias e estabelecimentos de saúde autorizados e licenciados pelos órgãos de vigilância sanitária estão aptos a comercialização”.

A venda por meio das redes sociais ou outras plataformas virtuais é considerada irregular.