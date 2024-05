Com esforço concentrado, Corpo de Bombeiros combate incêndio florestal na região de Itaquiraí

Com o objetivo de conter os focos de incêndios florestais em todo Estado, o Corpo de Bombeiros Militar conseguiu combater mais uma na região de Itaquiraí, no Assentamento Guaçu. A equipe foi acionada e com sucesso acabou com a queimada que estava ameaçando as plantações de milho e mandioca da comunidade.

Esta ação bem-sucedida ocorreu nas proximidades da BR-487. Os militares utilizaram abafadores, bombas costais, soprador e kit pick-up com 600 litros de água, em uma ação que começou no domingo (5). O trabalho realizado o dia inteiro resultou na extinção do foco.

Na última sexta-feira (3) havia um foco principal de incêndio em Naviraí, que estava isolado em uma área brejosa, direcionado para o Rio Amambaí. Mesmo com as ações dificultadas em função do solo, as equipes militares junto com fazendeiros locais reforçaram os trabalhos para conter as chamas, que foram extintas no sábado (4).

O Corpo de Bombeiros tem feito um monitoramento contínuo sobre focos de incêndio no Pantanal e em todo Estado. Entre as ações teve o sobrevoo na divisa de MT/MS e o envio de equipes para bases estratégicas próximas a estes locais (focos de incêndio). O objetivo é desempenhar um papel de contenção, controle e prevenção para evitar o aumento das queimadas florestais.

Diante deste cenário e preocupação, os bombeiros alertam a população para que também contribua neste processo, e assim neste trabalho coletivo possa se minimizar os focos de incêndios. Entre as orientações está a atenção ao descarte de cigarros principalmente perto de vegetações secas. Evitar queimadas desnecessárias, seja de lixo ou limpeza de terreno (pode propagar o fogo), além de comunicar imediatamente as autoridades quando avistar um incêndio florestal.

