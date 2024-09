Com alta poluição do ar, Semed readapta aulas, prioriza alimentação saudável e hidratação de alunos

Municípios de Corumbá e Ladário suspenderam atividades letivas pela fumaça, tempo seco e baixa umidade

Alerta vermelho de baixa umidade e temperaturas elevadas fez as cidades de Ladário e Corumbá suspenderem as aulas para os alunos da rede pública. Apesar do calor extremo e até mesmo dificuldade para respirar, em Campo Grande as aulas devem continuar normalmente com algumas adaptações entre alimentação e atividades fora da sala de aula.

O monitoramento da qualidade do ar feito pela EMQar (Estação de Monitoramento da Qualidade do Ar), localizada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul indicou que Campo Grande obteve ontem (13), a pior qualidade do ar de todo o ano, com índice de 152 considerado “muito ruim”.

Mesmo com tais índices, a SED (Secretaria Estadual de Educação) informou que não tem previsão de suspensão das aulas para outros municípios do Estado. Já a Semed (Secretaria Municipal de Educação) informou que neste período de temperaturas elevadas, os professores orientam os alunos quanto à hidratação constante e o cardápio é priorizado para sucos, frutas, saladas e alimentos refrescantes.

Quanto às aulas de Educação Física, os profissionais são formados, preparados e passam por aperfeiçoamento pedagógico constantemente e optam pela redução das aulas práticas e atividades mais leves. A orientação para as unidades é que mantenham portas e janelas abertas para uma melhor ventilação.

É recomendável evitar períodos mais quentes e agendá-las para manhãs ou finais de tarde. Realizar atividades em locais com sombra e ventilação natural e garantir acesso à água são medidas importantes. Para atividades físicas intensivas, deve-se reduzir a intensidade ou substituí-las por alternativas mais leves em dias de calor extremo, preferindo áreas cobertas ou sombreadas.

Usar roupas leves, de cores claras e feitas de tecidos que permitam a transpiração, como algodão, e permitir o uso de bonés ou chapéus para proteção solar durante atividades ao ar livre. As famílias devem ser informadas sobre a importância da vestimenta adequada e da proteção contra o calor.

Pais da Emei(Escolas Municipais de Educação Infantil), São José no Bairro Pioneiros receberam um comunicado que na em toda sexta-feira os alunos tomaram banho de mangueira, uma forma de amenizar o calor com os alunos fora das salas de aula.

Escolas Pantaneiras

A Capital do Pantanal tem o ar cerca de 25 vezes mais poluído que o recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Os dados são monitorados pela empresa suíça IQAir.

Os dados mostram que a concentração dessas partículas no ar está em 128,8µg/m³. O recomendado pela OMS é que a concentração fique entre 5 e 15µg/m³. Cercados pelos incêndios, os moradores enfrentam uma série de problemas de saúde por causa da fumaça.

A área queimada no Pantanal já ultrapassa 1,9 milhão de hectares, o que corresponde a 4.615,4% a mais que os danos no ano passado. Essas informações são do Monitoramento de Incêndios Florestais, do Corpo de Bombeiros e Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Por Thays Schneider e Inez Nazira

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.