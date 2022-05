Com 91 mortes por influenza, MS já registrou 5.826 hospitalizados por SRAG

O boletim da 17ª semana epidemiológica em Mato Grosso do Sul trouxe novos dados para casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em 2022. Só neste ano 91 pessoas perderam a vida para a influenza e 5.826 pessoas foram hospitalizadas em todo o Estado.

Conforme os dados divulgados pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), os municípios que mais notificam casos são Campo Grande com 2.420 casos, Ponta Porã com 351 e Corumbá com 347.

O perfil dos casos são mais vistos em idosos acima dos 80 anos. É esse grupo que lídera as notificações somando 18,2%.

Ainda no público da terceira idade, pesssoas entre 70 e 79 anos registram 16,6% dos casos. E de 60 a 69 anos 13,1%.

Os idosos também lideram o número de hospitalizados com 18,5% acima de 80 anos e 36,3% no número de mortes.

Boletim COVID-19

A SES também divulgou dados do boletim da COVID-19. Em uma semana foram registrados 963 novos casos da doença em todo o Estado e seis novas mortes.

Campo Grande ainda lidera o número de novos casos registrando 335 em sete dias. Seguido por Ponta Porã com 106 e Dourados com 100 novos casos.

Das seis vítimas, cinco são de Campo Grande e uma de Ponta Porã. Todas as mortes foram de homens e mulheres acima dos 50 anos com e sem comorbidade.