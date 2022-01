Com 50 vagas, curso gratuito ensina básicos para profissão de RH

A Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude) está com inscrições abertas para o curso de assistente em RH (Recursos Humanos). Ao todos, são oferecidas 50 vagas para aqueles que buscam dar um “gás” no currículo ou até mesmo conquistar o primeiro emprego. As aulas têm início a partir do dia 7 de fevereiro, das 13h30 às 17h, e vão até o dia 11 do mesmo mês.

Serão cinco dias onde jovens terão a oportunidade de aprender gratuitamente diferentes básicos dos mais varios temos na área, entre filosofia e ética; teoria geral da administração; liderança e negociação; qualidade de vida no trabalho; recrutamento e seleção; desenvolvimento de pessoas e mais.

“Temas importantes e agregadores, porque todas as empresas precisam de pelo menos um profissional habilitado formalmente em processos de recursos humanos e/ou departamento pessoal”, explica o professor mestre Yuri Durães, ministrante do curso.

Inscrições podem ser feitas na sede da Sejuv, localizada na rua 25 de Dezembro, 924 – Centro (3º andar do Condomínio Marrakech).