Com 300 novos lares, Residencial Jardim Canguru será entregue na próxima semana

A Prefeitura de Campo Grande inaugura na próxima semana, o Residencial Jardim Canguru, um condomínio com 300 apartamentos destinados a famílias de baixa renda. O evento, previsto para acontecer na quinta-feira (30).

A construção do Residencial Jardim Canguru exigiu um investimento de quase R$ 23 milhões, recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) por intermédio do programa Casa Verde e Amarela, do governo federal, com contrapartidas da Prefeitura (projeto, viabilização e doação do terreno) e governo do Estado.

O município também investiu na pavimentação do acesso ao Residencial. São 470 metros, entre as Ruas Catigua e Ibirá. Os apartamentos têm 47m². São dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Há um espaço para confraternização, playground e quadra de areia disponíveis aos futuros moradores.

Nas primeiras duas semanas deste mês a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários organizou um calendário de visita ao condomínio para os contemplados conhecerem onde iriam morar.

Já no primeiro dia de visita a auxiliar de dentista Elizabete dos Santos, de 36 anos, vistoriou seu novo lar. Ela estava acompanhada de um de seus filhos, o estudante Davi, de 13 anos, e de sua mãe, Eurides dos Santos, de 63 anos.

“Como eu sonhei com este momento. Um sonho realizado. Quando abri a porta, não imaginava que seria assim, tão lindo e perfeito”, disse Elizabete, emocionada.