Colisão entre carro e carreta deixa uma pessoa morta em MS

Clodoaldo Afonso Teixeira filho, de 50 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, após colidir com uma carreta. O acidente aconteceu em Campo Grande, na Avenida Zilá Correa Machado, próximo a um viaduto. A vítima conduzia um Chevrolet Onix, de cor preta.

O relato de uma testemunha afirma que o veículo Onix de cor preta seguia em direção a Campo Grande e tentou ultrapassar em um trecho não permitido, resultando em uma colisão com uma carreta Scania R540. O motorista da carreta tentou evitar o choque, mas sem sucesso.

Como resultado, o carro de passeio capotou na pista, e Clodoaldo acabou ficando preso nas ferragens, vindo a óbito no local. A situação está sob investigação.

