Colaboração entre órgãos de segurança promove simulação de acidente para conscientização no trânsito

No contexto das atividades do “Maio Amarelo”, uma campanha de conscientização sobre trânsito, na última sexta-feira (26), diversos órgãos relacionados à segurança, trânsito e transporte se uniram para realizar uma Simulação de Atendimento de Emergências.

A ação consistiu na encenação de um acidente envolvendo a colisão entre um ônibus e uma motocicleta, para avaliar a reação dos motoristas em relação às técnicas de primeiros socorros e acionamento de resgate.

“Durante o evento, pudemos observar principalmente o comportamento do motorista em emergências, a capacidade de identificar o problema, tomar decisões, ter noções de primeiros socorros e fazer uma comunicação rápida e eficaz para acionar o socorro”, afirmou Carlos Alberto Ribeiro da Silva, técnico em segurança do trabalho da empresa Sertran Transportes.

Miriam Hubner, coordenadora de Educação no Trânsito da Agetran, ressaltou que a simulação demonstra tanto a preocupação da empresa em capacitar os motoristas para situações de emergência, quanto reforça a importância de respeitar as leis e orientações de segurança no trânsito, como o uso de capacete e cinto de segurança.

“Neste ano, a campanha tem como tema ‘No trânsito, escolha a vida’. Com essa ação, lembramos a importância de regras básicas que podem salvar vidas, como reduzir a velocidade, não beber e dirigir, usar cinto de segurança e capacete, além de não utilizar o celular ao volante. O trânsito é um espaço compartilhado e precisamos entender que devemos dividir esse espaço de forma harmoniosa e respeitosa”, concluiu.

A simulação contou com a participação de equipes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Defesa Civil, Detran (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da empresa Sertran Transportes.

Fotos: Rodrigo Pirola / Prefeitura de Dourados

