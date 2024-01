Clínica veterinária é fechada por venda de medicamentos vencidos

Em uma ação conjunta entre a Prefeitura de Campo Grande, por meio do Procon Municipal e o Conselho Regional de Medicina Veterinária, localizada no Jardim Monumento, foi atuada após fiscalização realizada na última terça-feira (23). A irregularidade identificada foi a presença de medicamentos com prazo de validade expirado na instalação da clínica.

A operação, que resultou na lavratura auto de infração, teve como principal objetivo verificar as condições de armazenamento e a validade dos medicamentos utilizados na referida clínica veterinária.

O subsecretário do Procon Municipal, José Costa Neto, ressaltou a importância da parceria com órgãos como os Conselhos para garantir a qualidade e segurança dos serviços oferecidos aos animais e seus tutores. Ele afirmou:

“Essas ações são parte de uma série de iniciativas para assegurar o cumprimento das normas e regulamentos pertinentes, visando proteger a saúde e a segurança dos animais atendidos na cidade. Esse é o compromisso do Procon Municipal, atuar em defesa dos direitos dos consumidores, sejam eles proprietários de animais de estimação ou clientes de estabelecimentos comerciais”.

A clínica veterinária autuada tem um prazo de 15 dias para apresentar sua defesa na sede do Procon Municipal, situada na Av. Afonso Pena, 3128.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande