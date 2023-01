Cinco pessoas foram beneficiadas com primeira doação de órgãos do ano

Cinco pessoas que estavam na fila de transplante de órgãos iniciaram 2023 com uma nova chance de vida graças a doações como ocorrido no último domingo (15), que uma vida recebeu na Capital doação de córneas e demais órgãos foram encaminhados para outros Estados.

Ontem (15), dois rins, um fígado e duas córneas foram captados no Hospital Unimed Campo Grande. O fígado foi encaminhado para um paciente em Brasília, já os rins foram para São Paulo e as córneas ficaram em Campo Grande.

A coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Hospital Unimed CG, Dra. Giovanna Padoa de Menezes, explica que o mais necessário é sempre falar da importância da doação de órgãos, já que uma simples conversa é capaz de mudar a vida de alguém.

A médica ainda reforça que são os familiares os responsáveis por autorizar a doação de órgãos. “Devido a uma nobreza da família, mesmo em um momento de sofrimento, existe a oportunidade de ofertar vida a outras pessoas. Conversar sobre o assunto é sempre essencial. Quem faz o aceite para doação são os familiares”, finaliza Dra. Giovanna.

