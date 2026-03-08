Chuva provoca alagamentos e deixa ruas intransitáveis em bairros de Campo Grande

Chuva forte registrada neste domingo (9) causou transtornos em diferentes regiões da Capital; MS está sob alerta de chuvas intensas

A forte chuva que atingiu Campo Grande neste domingo (9) provocou alagamentos e transtornos em diferentes regiões da cidade. O volume de água em pouco tempo deixou ruas tomadas pela enxurrada e dificultou a circulação de moradores e motoristas em vários bairros da Capital.

Registros compartilhados nas redes sociais mostram a situação em alguns pontos da cidade. No bairro Jardim Centro-Oeste, moradores relataram que ficaram ilhados após o acúmulo de água nas vias da região.

Confira as imagens:

Já no Jardim Itamaracá, veículos ficaram atolados no meio da rua devido à lama e ao alagamento causado pela chuva intensa. Na imagem abaixo, dois veículos parecem ter ficado preso no lamaçal próximo a uma residência no bairro da capital.

A instabilidade já era prevista pelos institutos meteorológicos. Segundo boletim do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), há possibilidade de aumento da nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva em diferentes regiões do Estado, principalmente entre a tarde e a noite deste domingo.

O cenário de instabilidade está associado à combinação de fatores climáticos, como o avanço de uma frente fria pelo oceano, áreas de baixa pressão atmosférica e o calor acumulado nos últimos dias, condições que favorecem a formação de temporais.

Além disso, todo o estado de Mato Grosso do Sul permanece sob alerta laranja de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso indica risco de chuva forte, acompanhada de rajadas de vento, e segue válido até as 23h59 deste domingo.

Confira os cuidados a serem tomados no tempo chuvoso:

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;

Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Sempre que possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência ou para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

