Chuva pode retornar no meio da semana e onda de calor se aproxima de MS

A previsão do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul) indica tempo firme na terça-feira (7), com predomínio de sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Para estes dias, o destaque é o aumento das temperaturas, onde estão previstas temperaturas mínimas entre 12-19°C e máximas que podem atingir os 36°C nas regiões sul, bolsão e leste do estado.

Destaca-se que durante os dias 13 a 20 de novembro, os modelos indicam a atuação de um bloqueio atmosférico, que irá favorecer uma nova onda de calor, com altas temperaturas próximas aos 40-45°C e baixos valores de umidade relativa do ar entre 10-30%.

Quarta-Feira (08): Em grande parte do estado, a previsão é de tempo firme com sol e variação de nebulosidade, porém não se descartam pancadas de chuva principalmente durante o período da tarde/noite. A maior probabilidade de ocorrência das chuvas é nas regiões pantaneira, sudoeste, central e sul do estado.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 20-24°C e máximas que podem atingir os 39°C nas regiões sul, bolsão e leste do estado. Para as regiões pantaneira, norte e sudoeste, mínimas entre 25-29°C e máximas de até 42°C. Em Campo Grande, mínimas de 25°C e máximas de até 35°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam de nordeste/leste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.

Quinta-feira (09): A previsão indica tempo instável, com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda de granizo. As instabilidades atmosféricas podem atingir todo o estado, mas o destaque são para as regiões sul, central, sudoeste, oeste e nordeste do estado.

Essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de cavados, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai. A previsão indica temperaturas

mínimas entre 22-24°C e máximas que podem atingir os 37°C nas regiões sul, bolsão e leste do estado. Para as regiões pantaneira, norte e sudoeste, mínimas entre 24-27°C e máximas de até 38°C.

Em Campo Grande, mínimas de 25°C e máximas de até 33°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.