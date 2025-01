Chuva e calor marcam domingo em Mato Grosso do Sul: Inmet emite alerta para 59 municípios

O domingo começou com tempo instável em Campo Grande e uma previsão de chuva significativa para todo o Mato Grosso do Sul ao longo do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os acumulados de chuva devem variar entre 30 mm e 125 mm, com maior intensidade esperada nas regiões leste, sul e norte do Estado.

Municípios como Anaurilândia, Dourados, Ponta Porã e Coxim estão entre os mais atingidos, enquanto as temperaturas no Estado podem chegar até 37ºC. O Inmet colocou 59 municípios sob alerta devido ao risco de chuvas intensas. Entre os perigos associados estão o corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A orientação do instituto é que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores e estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Além disso, recomendamos não usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades.

Para Campo Grande, a previsão é de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperaturas chegando a 33ºC. Confira as máximas em outras cidades do Estado:

– Bataguassu : 28ºC

– Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste : 30ºC

– Três Lagoas, Selvíria, Sonora e Rio Verde de Mato Grosso : 31ºC

– Dourados e Água Clara : 32ºC

– Bonito, Aquidauana e Ladário : 33ºC

– Ponta Porã : 34ºC

– Corumbá : 36ºC

– Porto Murtinho : 37ºC

As chuvas intensas combinadas com o calor podem aumentar a sensação de abafamento e criar condições para alagamentos em áreas urbanas. A população deve redobrar os cuidados ao se deslocar e ficar atenta a sinais de perigo, como enchentes repentinas e quedas de estruturas. Em caso de emergência, os telefones da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193) estão à disposição.

Com informações do Inmet

