CG Saneada: Obras já somam mais de 47 km de rede implantada

O programa Campo Grande Saneada da Águas Guariroba segue o cronograma de obras de implantação de rede de esgoto nos bairros de Campo Grande. Esta semana as equipes da concessionária estão com frentes de trabalho nas regiões dos bairros Lageado, São Conrado, Los Angeles, Coophavilla II, Jardim Aeroporto, Nova Lima, Tiradentes e Panamá.

Desde o começo do ano, a ação já realizou a implantação de mais de 47 quilômetros de rede de esgoto no cronograma de obras em andamento de Campo Grande. O “Campo Grande Saneada” tem como objetivo implantar até o final do ano, cerca de 150 quilômetros de rede de esgoto, beneficiando mais de 16 mil famílias na Capital.

As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município e é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

Segue abaixo o cronograma de obras nos bairros de Campo Grande de 08/05 a 12/05:

Bairro: Los Angeles

• Rua Juca Pirama

(Rua Eng. Paulo Frontin x Rua Luís Vasconcelos)

• Rua Arthur Pires

(Rua Eng. Paulo Frontin x Rua Luís Vasconcelos)

• Rua Francisco Alves

(Rua Eng. Paulo Frontin x Rua Luís Vasconcelos)

• Rua Antônio Luiz Pereira

(Rua Eng. Paulo Frontin x Rua Luís Vasconcelos)

• Rua Antônio Luiz Pereira

(Rua Luís Vasconcelos x Rua Dolores Farias)

• Rua Arthur Pires

(Rua Eng. Paulo Frontin x Rua Lauro Muller)

• Rua Marquês de Barbacena

(Rua Lauro Müller x Rua Moreira Cezar)

• Rua Juca Pirama

(Rua Lauro Muller x Rua Moreira Cézar)

• Rua Arthur Pires

(Rua Lauro Muller x Rua Moreira Cézar)

Bairro: São Conrado

• Rua Felipe Safadi

(Rua Luana Cavalieri x Rua Conde de Boa Vista)

• Rua Acrisio Correa

(Rua Carangola x Rua Jandaia)

• Rua Abatixi

(Rua Carangola x Rua Japim)

• Rua Japim

(Rua Abatixi x Rua Cel. Adauto Barbosa)

• Rua Japim

(Rua Abatixi x Rua Eng. Edmo Machado)

• Rua Bertilia

(Rua Felipe Safadi x Rua Carangola)

• Rua Acrisio Correa

(Rua Felipe Safadi x Rua Carangola)

• Rua Acrisio Correa

(Rua Felipe Safadi x Rua Ligia)

• Rua Ligia

(Rua Acrisio Correa x Rua Alberto Carlos M. de Lima)

(Rua Acrisio Correa x Rua Adauto Barbosa)

Bairro: Jd. Aeroporto

• Rua Vanderlei Pavão

(Rua Bequimão x Rua Heitor Vieira de Almeida)

Bairro: Lageado

• Rua Maria Del Horno

(Rua Cenira Soares x Rua Durando Pereira)

• Rua Manoel Macedo

(Rua Cenira Soares x Rua Durando Pereira)

• Rua Manoel Macedo

(Rua Durando Pereira x Rua Evelina Selingardi)

• Rua Domingos Belentani

(Rua Durando Pereira x Rua Evelina Selingardi)

• Rua Pereira da Silva

(Rua Marlene Pereira x Rua Maria Del Horno)

• Rua Pereira da Silva

(Rua Maria Del Horno x Rua Diomédes Pires)

• Rua Pereira da Silva

(Rua Diomédes Pires x Rua Manoel Macedo)

• Rua Mitsuyo Aratani

(Rua Evelina Selingardi x Rua Anselmo Selingardi)

• Rua Pereira de Jesus

(Rua Evelina Selingardi x Rua Anselmo Selingardi)

• Rua Leonel Rocha

(Rua Lúcia dos Santos x Rua Assis Brasil)

• Rua Leonel Rocha

(Rua Lúcia dos Santos x Rua Dario Anhaia Filho)

• Rua Zeca Neto

(Rua AssisBrasil x Rua Lúcia dos Santos)

• Rua Djalma Dutra

(Rua ZecaNeto x Rua Honório Lemes)

• Rua Felipe Portinho

(RuaEstácio Azambuja x RuaHonório Lemes

Bairro: Tiradentes

• Rua Antônio Marques

(Rua Marrey Júnior x Rua João Casemiro)

• Rua Marrey Júnior

(Rua Antônio Marques x Rua Honória Correa)

• Rua Conde São Joaquim

(Rua Teixeira da Silva x Rua Maria Scatena)

• Rua Honória Correa

(Rua Marrey Júnior x Rua João Casemiro)

• Rua Marrey Júnior

(Rua Antônio Marques x Rua Diva Ferreira)

• Rua Conde São Joaquim

(Rua Maria Scatena x Rua Francisco Rodrigues)

• Rua Diva Ferreira

(Rua Marrey Júnior x Rua João Casemiro)

• Rua Maria Scatena

(Rua Ana Paula Fernandes x Rua Conde São Joaquim)

• Rua Teixeira da Silva

(Rua Conde de São Joaquim x Rua Abilio Soares)

• Rua Marrey Júnior

(Rua Diva Ferreira x Av. Oceania)

• Rua Diva Ferreira

(Rua João Casemiro x Rua Dona Rosemaria)

• Rua Alameda Santos

(Rua Ana Paula Fernandes x Rua Conde São Joaquim)

• Rua Francisco Rodrigues

(Rua Conde de São Joaquim x Rua Abilio Soares)

Bairro: Coophavilla II

• Rua TV Biju

(Rua Pastor Virgílio Faria x Rua Abadia Jabour)

• Rua TV do Golfinho

(Rua Pastor Virgílio Faria x Rua Abadia Jabour)

(Rua Pastor Virgílio Faria x Rua Maracaibo)

• Rua TV da Foca

(Rua Pastor Virgílio Faria x Rua Abadia Jabour)

• Rua da Baleia

(Rua Pastor Virgílio Faria x Rua Abadia Jabour)

(Rua Pastor Virgílio Faria x Rua Maracaibo)

• Rua Abadia Jabour

(Rua da Restinga x Rua TV Biju)

(Rua TV Biju x Rua TV do Golfinho)

(Rua TV do Golfinho x Rua TV da Foca

Bairro: Panamá

• Rua Vanderlei Pavão

(Rua Heitor Vieira de Almeida x Rua Itapeva)

(Rua Heitor Vieira de Almeida x Rua Araucária)

(Rua Vanderlei Pavão x Rua Fraiha Novaes)

