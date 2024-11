Céu parcialmente claro e calor marcam véspera de feriado em Mato Grosso do Sul

A terça-feira (19), véspera do feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, começou com céu parcialmente claro em Mato Grosso do Sul. As temperaturas elevadas marcam o dia, podendo atingir regiões de 37ºC em alguns, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Apesar do calor, há possibilidade de pancadas de chuva de intensidade fracas moderadamente no período da tarde. Em Campo Grande, os termômetros registraram 24ºC pela manhã, e a máxima prevista para hoje não deve ultrapassar os 31ºC. Nos próximos dias, a Capital terá temperaturas um pouco mais amenas, na quarta e na quinta, a máxima não passará dos 29ºC, e na sexta, a previsão é de 28ºC.

Na região sul, Ponta Porã deve registrar 31ºC, enquanto Dourados pode chegar a 34ºC. Já na região pantaneira, Porto Murtinho e Aquidauana têm previsão de 33ºC, e Corumbá e Coxim devem marcar 32ºC.

Nas cidades do leste e do sudeste do Estado, as tarifas sobem ainda mais: Ivinhema e Nova Andradina podem atingir 37ºC, enquanto Três Lagoas, Água Clara e Naviraí têm previsão de 36ºC. Outras máximas incluem 34ºC em Nova Alvorada do Sul, 33ºC em Maracaju e Paranaíba, 31ºC em Bonito e 29ºC em Chapadão do Sul.

Embora o dia seja quente, a proximidade de áreas de instabilidade pode trazer chuvas isoladas, que devem contribuir para amenizar o calor nos próximos dias. O Cemtec reforça a importância de cuidados com a hidratação e proteção solar, especialmente para quem vai aproveitar o feriado ao ar livre.

Com informações do Cemtec

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram