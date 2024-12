Cerimonias de Colação de Grau acontecem neste fim de semana na UFMS; Confira detalhes

E finalmente chegou o momento de realização para os estudantes dos cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS. Os anos de estudos, dedicação, desafios e vivências durante a vida universitária chegam ao fim com a conclusão do curso e recebimento do diploma da tão sonha graduação escolhida.

E para celebrar e comemorar essa trajetória de anos serão realizadas as cerimonias de Colação de Grau na Cidade Universitária em Campo Grande. Os eventos acontecem em três para os cursos realizados em Campo Grande, sendo nesta sexta-feira (13), no sábado (14) e no domingo(15).

Confira os blocos de cada curso para cada dia das cerimonias:

13 de dezembro, a partir das 19h, com os formandos dos Institutos de Biociências e Integrado de Saúde e das Faculdades de Direito; Educação; Odontologia; Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição; Medicina; e Medicina Veterinária e Zootecnia.

14 de dezembro – Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Jornalismo); Institutos de Física, Química e Matemática; Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia; e de Ciências Humanas colarão grau no dia 14.

15 de dezembro – Faculdade de Computação, da Escola de Administração e Negócios e da Agência de Educação Digital e a Distância.

Confira a programação nos campus:

